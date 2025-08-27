¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS EN PALENQUE!; TRUMP VA POR ANDY Y MIEMBROS DEL GABINETE DE SHEINBAUM: PERIODISTA

México.- En una nueva etapa de relación entre México y Estados Unidos, Donald Trump designó a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para combatir el crimen organizado, mientras el periodista Raymundo Riva Palacio reveló, en una columna para El Financiero replicada por el medio Político Mx, que los hijos de AMLO estarían en la mira junto con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; el senador Adán Augusto López, y algunos miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum.



Político Mx cita que la postura del mandatario norteamericano obedece al tráfico de fentanilo y la violencia, pero su lucha ha salpicado a varios políticos que, según varios medios y periodistas, estarían siendo investigados en territorio estadounidense por presuntos nexos con el crimen.



Varios de estos servidores públicos serían miembros de la denominada cuarta transformación; incluso, han sido mencionados perfiles de alto rango dentro del partido que estarían en la mira de Estados Unidos.



El medio resalta que el periodista Raymundo Riva Palacio reveló, en una columna para El Financiero, varios nombres de morenistas que estarían siendo investigados en el país norteamericano.



De acuerdo con el texto, los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador podrían estar en la mira junto a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; el senador Adán Augusto López; y algunos miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum.



El pasado 17 de julio, Riva Palacio publicó una columna en la que planteó que “Andy” López Beltrán y José Ramón López Beltrán estarían en “las listas negras de Washington”.



Ambos han estado involucrados en escándalos: mientras que Andy es señalado de encabezar una red de tráfico de influencias, llamada como ‘El Clan’, José Ramón enfrentó cuestionamientos por el caso de la Casa Gris, una residencia en Houston en la que vivió junto a su pareja.



Gonzalo “Bobby” López Beltrán -continúa la publicación-, también ha protagonizado polémicas. Latinus reportó que el hijo de AMLO benefició a Amílcar Olán, uno de sus íntimos amigos, en las obras del Tren Maya a través de contratos para la colocación de balasto en el megaproyecto.



En tanto, Adán Augusto es señalado de encubrir las acciones de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora.



Otra morenista que es señalada por el periodista es la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada.

CUENTAS EN EL EXTRANJERO

Rocío Nahle, junto a los personajes citados arriba, estaría bajo la lupa de autoridades estadounidenses, por supuestas cuentas en paraísos fiscales.



Las indagatorias tomarían rumbo hacia Panamá, en donde se habría solicitado el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero de ese país para obtener información relacionada a lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas.



“Empezarán por ahí ante la posibilidad de que hayan cambiado sus cuentas –detectadas privada y públicamente– en paraísos fiscales en el Caribe”, expone el periodista.



Cabe recordar que durante su campaña electoral del año pasado, Nahle enfrentó escrutinio por tener cuentas en el extranjero, puntualmente en Bahamas e Islas Vírgenes, considerados como paraísos fiscales.

El empresario Arturo Castagné la acusó, junto con su esposo José Luis Peña, de tener hasta 5 millones 368 mil 955 dólares en cuentas de inversiones.



En aquel entonces, Rocío Nahle negó los señalamientos de Castagné alegando que se trataba de una “guerra sucia” para afectar su imagen en la contienda, finaliza la publicación.