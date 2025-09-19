viernes, septiembre 19, 2025
Nacionales

EL 53.0% DE LOS CAMPECHANOS REPRUEBA A LA GOBERNADORA: MITOFSKY

user editor

De acuerdo con el Ranking de Gobernadores y Gobernadoras de México correspondiente a agosto de 2025, realizado por la encuestadora Mitofsky, por cuarto mes consecutivo la gobernadora de Campeche aparece en el lugar 29 de aceptación, aunque con menos porcentaje de respaldo al obtener 45.1 (el 53.0 la reprueba y el 1.9 “no sabe”) contra el 45.4 del mes pasado (julio).

La mandataria campechana sólo es “superada” por Víctor Castro (44.7%), David Monreal (44.4) y Javier May (41.0), gobernadores de Baja California Sur, Zacatecas y Tabasco. Todos son de Morena.

El 45.1% de aceptación ubica a Layda Sansores, a nivel región sur y Península, en el lugar 6 de 7, el cual ocupa el tabasqueño May.

RankingMITOFSKY_GobernadoresMX_Ago25Descarga

