SIN MEJORAS EN SALUD Y SEGURIDAD CON SHEINBAUM, LAMENTAN; EL GOBIERNO DEL ESTADO TAMPOCO RESPONDE A DENUNCIAS

San Francisco de Campeche.- A un año del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la vicepresidenta de la asociación civil “Conciencia Crítica”, Rosalía Hernández Estrella, señaló que en Campeche los sectores de salud y de la seguridad atraviesan una crisis que no ha sido atendida a fondo.



La atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “es de lo peor”, y pese a las reiteradas denuncias, no han recibido respuesta de las autoridades, criticó.



Consideró urgente que la presidenta Claudia Sheinbaum supervise la institución, pues durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue anunciado para Campeche un presupuesto millonario para ampliar instalaciones, contratar más personal y garantizar el abasto de medicamentos, pero no se ha concretado nada.



“La gente está tirada en los pasillos, en urgencias, en el suelo, lleva casas de campaña porque la sacan a la calle. No hay sillas, ni dónde sentarse. Es un maltrato, y aunque lo hemos denunciado como asociación civil, ni el Gobierno del Estado ni la Presidenta nos han escuchado”, se quejó.



Además, la lideresa social advirtió que quienes denuncian irregularidades en el sector salud enfrentan represalias, pues si detectan que señalaron algo, la próxima vez que acuden al IMSS reciben mayor maltrato, y eso no sólo ocurre con personal de base, sino también con especialistas.



Asimismo, Hernández Estrella alertó sobre el deterioro en materia de seguridad, pues hasta hace pocos años Campeche presumía tranquilidad.



“Aquí no se daban las matanzas, y ahora con la mano en la cintura vienen en motos y matan, supuestamente por peleas de plazas o cobro de deudas. Eso no se daba en Campeche, y ahora lo estamos viendo”, lamentó.

