SECUNDANDO A LAYDA Y SIN EXIGIR CASTIGO PARA EL RESPONSABLE DE ATROPELLAR Y MATAR A UNA FAMILIA, ANTONIO JIMÉNEZ DICE SÍ A LA “LEY CAMACHO”

San Francisco de Campeche .- En apego a la “línea” impuesta por la gobernadora Layda Sansores, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, diputado plurinominal José Antonio Jiménez Gutiérrez, se dijo de acuerdo en legislar para crear la llamada “Ley Camacho”, que sancionaría por oficio a quienes bajo los influjos del alcohol provoquen algún accidente, incluso anularía la posibilidad de acuerdos reparatorios.



Omitiendo que la funcionaria municipal se quedó en el lugar de los hechos y se hizo cargo de los gastos médicos, el morenista dijo que es uno de los casos el accidente ocurrido con la presidenta del DIF Municipal, Martha Camacho, que atropelló a un motociclista, pero “es repetitivo en nuestro Estado”, agregó.



Otro percance fue el ocurrido en la avenida López Portillo, donde un conductor bajo los influjos del alcohol provocó el fallecimiento de una familia completa, recordó, sin embargo, no hizo pronunciamiento o llamado a las autoridades competentes a aplicar la justicia.



Es un buen momento de análisis –agregó–, para impulsar esa ley contra aquellas personas que conducen en este estado (alcoholizado).



Vamos a hacer todo lo posible para que Campeche pueda tener una norma que proteja a sus ciudadanos de aquellas personas irresponsables que manejan sus vehículos, sabiendo del gran daño que pueden ocasionan, cuando se consumen bebidas alcohólicas, finalizó Jiménez Gutiérrez.