ALITO MORENO Y FERNÁNDEZ NOROÑA SE ENFRENTAN A GOLPES

La sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República terminó en un escándalo esta tarde, cuando Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno pasaron de los gritos a los empujones frente a legisladores y medios de comunicación.

El enfrentamiento inició cuando Moreno se acercó a la mesa directiva para reclamar que no se le había dado la palabra. Tocó en el hombro a Fernández Noroña, quien preside los trabajos, lo que provocó la molestia inmediata exigiéndole no hacerlo y le pidió retirarse. La discusión escaló rápidamente con gritos, empujones y manotazos, obligando a senadores y diputados presentes a intervenir para separarlos.

En medio del forcejeo, incluso otros legisladores participaron en la trifulca, aumentando la tensión en el pleno. 

INUNDACIONES HISTÓRICAS EN REYNOSA DEJAN UN MUERTO Y UNA CIUDAD ATRAPADA BAJO EL AGUA

Pareja de mujeres mata a su hijo por negarse a vestir como niña

PORTADAS DE PERIÓDICOS NACIONALES

