miércoles, agosto 27, 2025
EXPLOSIONES POR “CORTOS” EN CABLERÍA ASUSTA A VECINOS DE SOLIDARIDAD NACIONAL, Y LA CFE NUNCA LLEGÓ PESE A LOS INSISTENTES REPORTES

San Francisco de Campeche.- La tranquilidad de ayer martes por la noche en la avenida Pedro Sáinz de Baranda, a la altura de Solidaridad Nacional, fue abruptamente interrumpida por los fuertes ruidos, parecidos a detonaciones de armas de fuego, ocasionados por los “cortos” acompañados de “chispazos” de cables eléctricos, lo que no fue atendido por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pese a los reiterados reportes de vecinos.


Minutos después todo volvió a la calma, aunque no se descarta que de nuevo se presente la anomalía.

