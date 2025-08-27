CAMPECHE REGISTRA 127 NUEVOS CASOS DE CONJUNTIVITIS EN UNA SEMANA; SUMAN 4 MIL 525 EN EL AÑO

Campeche .- En la última semana, el Boletín Epidemiológico Nacional de la Secretaría de Salud Federal reportó 127 nuevos casos de conjuntivitis en Campeche, con lo que la cifra acumulada en lo que va del año asciende a cuatro mil 525.



El comparativo con 2024 muestra una reducción, ya que el año pasado se registraron cinco mil 188 casos, es decir, 663 más que en este periodo. Del total actual, dos mil 20 corresponden a hombres y dos mil 405 a mujeres.



En cuanto a escabiosis (sarna humana), se notificaron siete nuevos casos, alcanzando 285 en el año. La cifra es prácticamente similar a la del año anterior, cuando se contabilizaron 286.