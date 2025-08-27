LAZARUS CELEBRA DESALOJO EN EL PUENTE ZACATAL Y CALLA INCUMPLIMIENTOS DEL GOBIERNO DE LAYDA CON EL GREMIO TAXISTA

Ciudad del Carmen .- El alcalde, Pablo Gutiérrez Lazarus, celebró la liberación del Puente Zacatal y advirtió que “no se va a permitir más” el bloqueo de esta vía, felicitando a la Policía Municipal por el operativo. No obstante, su mensaje pasó por alto que la protesta fue consecuencia directa del incumplimiento del gobierno de Layda Sansores a compromisos con el gremio de taxistas.



El cierre del puente fue encabezado por el Sindicato Único de Trabajadores del Volante (SUTV), que reclamó la falta de acciones contra el transporte irregular o “pirataje” en la isla. Pese a que desde el 22 de junio la administración estatal prometió operativos y mesas de trabajo, nada se concretó.



Aunque los taxistas recurrieron al bloqueo como medida de presión, el trasfondo es la omisión del gobierno estatal. En lugar de atender esa inconformidad, el alcalde prefirió reducir la protesta a un acto de “afectar a terceros” y aplaudir el desalojo, omitiendo que fue el incumplimiento oficial lo que llevó a la manifestación.



El contraste deja en evidencia que mientras la autoridad municipal festeja el uso de la fuerza para liberar el tránsito, la raíz del conflicto —la falta de respuesta del gobierno de Layda Sansores— permanece sin resolverse.