YA HAY EN TIENDAS DE CONVENIENCIA SERVICIO DE RECARGA PARA ABORDAR EL KO’OX… SÓLO FALTAN LAS TARJETAS

Aunque aún no las venden, las tiendas de conveniencia Oxxo y los llamados Six tendrán desde este fin de semana el servicio de recarga de las tarjetas del sistema de transporte Ko’ox, mientras la ciudadanía aún no sabe cuándo, dónde, ni cómo adquirir las tarjetas para abordar camiones, a 10 días de que termine el plazo de gratuidad en el servicio en avenidas troncales.



En algunos de referidos establecimientos, ya fueron colocadas pequeñas mantas donde anuncian que ya pueden hacer ahí las cargas, pero en ambos casos, los encargados han confirmado que ellos no venderán las tarjetas y tampoco pudieron informar dónde adquirirlas.