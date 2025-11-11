MOLOTOV LA RESPONDE A JOSÉ LÓPEZ BELTRÁN: “LOS POLÍTICOS VALEN, PERO TU PAPÁ MÁS QUE TODOS JUNTOS”

Luego de que durante su concierto por los treinta años de carrera musical el grupo Molotov lanzó críticas contra el Gobierno de la Cuarta Transformación, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, llamó a los músicos “críticos desubicados, convenencieros e irrelevantes”, ante lo cual el bajista Paco Ayala le respondió: “Ya vi que nos escribió el panzón millonario. De mega fan a chairo idiota. Todos los políticos valen, pero tu papá más que todos juntos”.

La tocada fue el pasado jueves treinta de octubre y el momento de la crítica vino antes de que Molotov interpretara “Gimme tha power”, una de las canciones con mayor contenido ideológico de la banda. Miky expresó: “Éramos un país bien chingón, ni estamos alineados a cualquier cuarta transformación”. Paco dedicó un recordatorio maternal.

“Estamos aquí porque somos igual que ustedes, somos mexicanos y queremos este país donde nacimos, lo cuidamos y, aunque cada vez más nos va un poco más mal, esta canción sigue diciendo lo mismo”, remató Huidobro antes de proseguir con el concierto.

La respuesta de Paco Ayala incendió redes y dividió opiniones. Unos lo aplauden por mantener vivo el espíritu rebelde del rock mexicano; otros lo acusan de faltar al respeto al poder.

Así, en un país donde la crítica incomoda y es perseguida, el rock vuelve a ser trinchera.