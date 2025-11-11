SHEINBAUM PIDE NO PRECIPITARSE CON LA REFORMA PARA ADELANTAR LA REVOCACIÓN DE MANDATO, SINO DISCUTIRLA CON CALMA; ¿ORDEN A MONREAL?

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a los diputados a no precipitarse con la iniciativa que busca adelantar la revocación de mandato presidencial a 2027.

El tema, justificó, debe discutirse a fondo, incluso hasta 2026, y no ser aprobada “al vapor”, por lo que moverla a 2027 tiene sentido, pues coincidiría con las elecciones federales y evitaría un gasto extra al año siguiente.

Pero insistió en que la decisión debe analizarse con cuidado.

El analista Juan Ortiz destacó que la reforma estaba lista para aprobarse ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales, sin embargo, Ricardo Monreal anunció que se posponía la discusión unos días a petición de la oposición, “aunque ya vimos de dónde salió la instrucción”.