DENUNCIAN AL ALCALDE HIRAM ARANDA POR ABUSO DE PODER, MANIPULACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Hopelchén.- Edgar Manuel Poot Yeh, presentó ante la Fiscalía Anticorrupción denuncia contra el alcalde de Hopelchén, Hiram Aranda Calderón, del secretario de la Comuna chenera, Herminio May Dzib, y del jurídico Leonel Barrera, por los delitos de abuso de poder, manipulación del sistema catastral y falsificación de documentos.



Estos funcionarios municipales no acatan la orden del fiscal estatal de una reparación de daños firmado por el de Catastro, a cuyo encargado demandó en su momento por manipulación de documentos y ganó como legítimo propietario de un terreno (que mide 30 por 30 metros), sino dan por sí mismo una solución mediante la impresión de una constancia 2025, dando lugar a un conflicto o a que me confronte con un grupo de personas (apicultores), se quejó.



El alcalde solapa a los dos funcionarios, acusó, y recalcó que desde el 2006 paga impuestos, mientras al citado grupo apicultor le extendieron la constancia 2025, aunque argumentan, sin mostrar documentos, que tributan desde el 2003 pero tras la supuesta donación del espacio realizada por el edil, cuando eso tiene pasar por el Cabildo.



Poot Yeh afirmó que hay interés político de May y Barrera, pues incluso “me encerraron en el área jurídica, y con abuso de poder me dijeron que no soy el dueño del terreno, sino esa sociedad, lo cual es mentira, y que si yo quiero me reubican en otra parte con las mismas medidas y sin pagar nada”.

Entre las pruebas que presentó, señaló que están el contrato de compra-venta, los pagos de prediales del 2006 al 2025 y el acuerdo reparatorio de daños.