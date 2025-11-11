MICHOACÁN NECESITA RESULTADOS, NO QUE SHEINBAUM CULPE A LOS DE SIEMPRE: CHUMEL TORRES

Mediante una publicación en sus redes sociales, el cómico y comunicador Chumel Torres expuso que la presidenta Claudia Sheinbaum debe ofrecer resultados a Michoacán, no seguir con sus “viejos culpables” como Calderón y Peña Nieto, pues así cuándo llegará la paz.

Y escribió: “Amigueles, los huevos: gran fuente de proteína, principal fuente de trabajo de las gallinas y Disneylandia si eres Mario Delgado. En México nos jactamos de que somos un pueblo al que le sobran huevos, presumimos de ser un pueblo valiente, bragado, que nada nos da miedo. Los mexicanos somos una raza valiente, sencilla, que si tenemos algún problema con alguien, lo enfrentamos directo, sin rodeos, de frente, y si la regamos, aceptamos nuestro error. A menos que te toque ser Gobierno Federal y seas tú el que la regó, porque ahí ponen más excusas que Fabiruchis cuando lo golpearon en un motel en la Roma: ‘eran unas chavas… sí, mijito, damas con rama’. La falta de valor es lo que vimos esta semana”.

A ver —dijo—, el lunes les hablé sobre el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que durante meses criticó la estrategia de “abrazos, no balazos” del Gobierno, y al ver que no hacían nada, decidió enfrentar al crimen él solo. Se puso chaleco antibalas y armado salió personalmente a patrullar las calles. El resultado lo conocemos: un alcalde asesinado durante una noche que sería de convivencia familiar. “Después de esta tragedia, una pregunta quedó en el aire: ¿qué va a hacer el Gobierno después de esto?”, cuestionó Chumel.

Y continúa: “En las horas siguientes sólo hubo silencio. Sólo vimos reuniones de gabinete y mensajes en redes diciendo que ‘la derecha es capaz de todo’, sugiriendo que esto fue un ataque coordinado para desestabilizar al Gobierno. Esta gente está enferma”.

El problema —prosiguió— es cuando ese discurso viene de quienes dirigen la seguridad del país. Lo que nos lleva a la conferencia matutina. “Después del silencio, por fin salió la Presidenta. Y no admitió que la estrategia falló. No reconoció que Manzo tenía razón. Claro que no. La Presidenta dijo que la culpa es de Calderón. Una vez más. La líder del país salió a culpar a un expresidente cuyo gobierno terminó en dos mil doce”.

No fue porque Michoacán lleva años en crisis, no porque no enviaron suficientes elementos, no porque el alcalde pidió ayuda y lo ignoraron. “No. Tenía que ser de nuevo la culpa de Calderón”.

La Presidenta además habló de “tendencias en internet” para desprestigiar al Gobierno. “Y así de rápido todo dejó de tratarse del alcalde asesinado y de la violencia en la región. Ahora se trata de ella y de cómo la atacan”.

Chumel recalcó: “¿Ahora resulta que reclamar el asesinato de un alcalde es traición a la patria?”.

Y agregó: “Nos salen con ‘¿ustedes qué proponen?’. No. Doctora, esa es su chamba. Nuestra responsabilidad fue ir a votar. Ahora le toca a usted arreglar este problema”.

Si están orgullosos de su aprobación —dijo—, deberían tomárselo en serio y dar resultados. Porque ante el asesinato de Manzo, la explicación oficial no buscó responsables actuales ni ofreció cuentas. Se refugió otra vez en los de siempre: Calderón y Peña Nieto.

“Michoacán no necesita a quién culpar, necesita resultados. De otra forma cada conferencia será lo mismo: nuevas víctimas, viejos culpables. Y la paz sigue sin llegar”.

Hasta aquí la publicación.