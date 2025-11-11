martes, noviembre 11, 2025
OBISPO ROMÁN CASTRO AFIRMÓ QUE EL GOBIERNO NO PUEDE GOBERNAR SIN EL PERMISO DEL NARCO: ALBERTODORAME96

Por medio del video titulado “La Iglesia Vs. El Gobierno” en sus redes sociales, Albertodorame96 señaló que el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, dio un “duro golpe de realidad” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al comentar que el Gobierno debe pedir permiso al crimen para gobernar el país.

Y es que el católico aseveró: “Los funcionarios públicos saben que a los líderes del narco hay que pedirles permiso para muchas cosas: para pavimentar calles cuando les afecta sus negocios, retirar ambulantes y hasta hacer eventos culturales, porque están en sus colonias, y el jefe de la plaza puede extender el evento hasta la madrugada. No reconocerles el poder que tienen les puede costar mucho…”.

