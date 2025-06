HAY CENSURA INDUCIDA EN CAMPECHE, OPINA LA PERIODISTA AZUCENA URESTI

Durante su programa en Radio Fórmula, Azucena Uresti entrevistó vía telefónica a Jorge González Valdez, periodista vinculado a proceso por presunta incitación al odio contra la gobernadora Layda Sansores, y quien reveló: Me comunican que si no pago 2 millones en 15 días, tomarían mi casa”, y recalcó que no se va a ir de Campeche.

A la pregunta de la periodista Azucena Uresti, quien consideró que se trata de una censura inducida por el temor a que te exhiban ante alguna situación sin justificación, sobre qué sigue, Jorge González respondió que se defenderá y permanecerá en Campeche porque ahí nació creció y estudió.

Jorge González expuso que hay otros periodistas que están en similares circunstancias por parte de la mandataria para privarlos de su libertad y quitarles sus propiedades, ya que no le gusta la crítica.