ASEGURA ROCÍO NAHLE QUE NO SABÍA DE SU AUMENTO SALARIAL DEL 25% PARA EL 2026; ¿INOCENCIA O…?

En momentos en que su Estado enfrenta problemas financieros e inundaciones recientes, y a que ella presentó el presupuesto estatal, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró que no sabía del aumento salarial que la llevaría a ganar de 84 mil 750 pesos mensuales el próximo año, es decir, casi 17 mil más que ahora.

Defendió que el alza viene de un ajuste general al personal de confianza dentro del Presupuesto de Egresos estatal, y ese proyecto eleva en casi 25% la percepción salarial del Ejecutivo Estatal.