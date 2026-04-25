“PLAN B” DE SHEINBAUM BUSCA CONTROLAR AYUNTAMIENTOS, PRESUPUESTOS Y ELECCIONES LOCALES, ACUSAN

El diputado federal del PRI, Emilio Lara Calderón, calificó como una “reforma engañosa” el llamado Plan B electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que no fortalece la democracia y, por el contrario, busca ampliar el control sobre ayuntamientos, presupuestos públicos y Organismos Públicos Locales Electorales. Sostuvo que la propuesta, respaldada por la mayoría morenista, afecta a cabildos y congresos locales, sin atender problemas de fondo ni representar cambios sustanciales en la representación política.

El legislador afirmó que la prioridad debería centrarse en frenar la injerencia del crimen en la selección de candidaturas, garantizar seguridad para aspirantes y evitar el uso político de programas sociales para influir en el voto. También cuestionó los actos anticipados de promoción política y el uso de recursos en propaganda, al advertir que no existe piso parejo para los partidos y que la reforma sólo busca simular cambios mientras consolida control político.