SEÑALAN POSIBLE USO DE RECURSOS PÚBLICOS EN EVENTO MORENISTA

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Salim Abraham Quijano, criticó el nombramiento de Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Campeche, al considerar que más que un proceso interno de partido se trató de un destape impulsado desde el poder, y afirmó que este tipo de designaciones refleja que en la práctica prevalece la voluntad de un grupo por encima de los procedimientos formales, lo que despierta sospechas sobre financiamiento público.

El legislador expresó su preocupación por la forma en que se realizó el acto morenista, pues no fue encabezado por la dirigencia ni sus órganos internos, sino por funcionarios públicos, alcaldes, legisladores y otros actores políticos, lo que genera la percepción de que la decisión provino desde el Gobierno y no desde Morena como partido, y esta situación es lamentable.

Asimismo, Abraham Quijano advirtió sobre el posible uso de recursos públicos al señalar que el evento se realizó en horario laboral en un recinto oficial, cuestionó quién la financió y subrayó que no se debe permitir que actos de carácter partidista sean cubiertos con recursos del erario, ante lo cual exigió poner mayor atención en este tipo de prácticas.