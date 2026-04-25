CANJE DE PLACAS DISPARA INGRESOS: GOBIERNO DE CAMPECHE RECAUDA MÁS DE $317 MILLONES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (Safin), reportó una recaudación total de 317 millones 550 mil pesos por el programa de canje de placas 2026, correspondiente al periodo enero-marzo.

El titular de la Safin, Jezrael Larracilla Pérez, detalló que sólo por canje de placas se ingresaron 299.8 millones de pesos; por refrendos, 7.5 millones; accesorios (recargos), 3.4 millones; expedición de licencias, 6.5 millones; y reposición de tarjetas de circulación, 119 mil pesos.

Explicó que las caravanas en Municipios como Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega, Seybaplaya y Calkiní, y aportaron: en enero, 17.2 millones de pesos (14 mil trámites y 13 mil 988 placas); en febrero, 1.9 millones (mil 615 trámites y mil 538); y en marzo, 10.8 millones (8 mil 550 y 8 mil 436).

Tras descontar costos operativos, el recurso neto se distribuye: 70% para los Municipios y 30% para el Estado. Así, los ayuntamientos recibirán 155.2 millones de pesos, destacando Campeche con 52 millones; Carmen, 51 millones, y Tenabo, 1.7 millones.