ROBAN EN PREPARATORIA DEL IC; HALLAN HUELLAS DE SANGRE

San Francisco de Campeche.- Los robos continúan a pesar de la implementación del sistema de vigilancia con cámaras del C-5 y del aumento de patrullas y elementos policíacos en las calles. Este lunes 10 de noviembre se reportó un atraco en la escuela preparatoria del Instituto Campechano, ubicada en la avenida Miguel Alemán, en la zona comercial de Ah Kim Pech.

El o los responsables rompieron la puerta de vidrio para ingresar y sustraer una computadora portátil, un teléfono de escritorio, cargadores de celulares y otros artículos de valor. En el lugar se hallaron huellas de sangre, lo que indica que los ladrones se lesionaron durante el ingreso.

No hubo personas detenidas. El reporte fue recibido alrededor de las 7:30 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía Estatal (PE), la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Servicios Periciales, quienes realizaron el procesamiento de la escena.