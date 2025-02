FALTA DE MEDICINAS EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO EXHIBE FRACASO DE LAYDA EN EL RUBRO DE SALUD

En una prueba más de que el Gobierno de Layda Sansores no tiene como prioridad el rubro de salud, el Hospital Psiquiátrico de Campeche registra desabasto de medicamentos desde el 2023 y se agudizó en el 2024.



Aunque el problema de salud mental es de atención internacional y obligatoria dentro de la agenda nacional, el Psiquiátrico ya no proporciona medicinas pese a que Campeche se ubica entre los primeros lugares a nivel nacional en suicidios.



Pero los pacientes no sólo se enfrentan a la frustración de no obtener medicamentos requeridos, lo que los médicos tampoco supervisan, constatan o verifican, pues sólo dan consultas y recetas, ya que no hay servicio de transporte hacia el nosocomio, ubicado en la carretera Campeche-Mérida sin número