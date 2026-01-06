APARICIÓN DE CAMPECHE EN MAPA DEL NARCOTRÁFICO CONFIRMAN QUE MORENA ES UN NARCOPARTIDO: VÍCTOR AMÉNDOLA

La aparición de Campeche en mapas y narrativas sobre rutas del narcotráfico no resulta sorpresiva por su ubicación geográfica, opinó Víctor Améndola Avilés, exdirigente del PRD, y subrayó que las resoluciones de elecciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las que se documentó la injerencia del crimen organizado en procesos electorales de entidades como Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, para favorecer a Morena, dejan claro que señalarlo como narcopartido no es una descalificación, sino cosas serias y verdaderas, y ahora que Campeche aparece en el mapa del narcotráfico lo confirma, e incluso se especula que el nombre de Layda Sansores aparece junto con el de Romeo Ruiz, embajador de México en Guatemala, y seguramente tienen información de alta seguridad y clasificada donde mencionan el tráfico y trasiego de drogas en nuestro país.

El tema surgido a raíz de la captura de Nicolás Maduro representa una “pena y vergüenza” para el país, agregó, y sostuvo que la vigilancia ciudadana y la exigencia de transparencia son indispensables para enfrentar un fenómeno que no es nuevo, pero sí cada vez más visible.

Améndola Avilés afirmó que la información que coloca a Campeche en el mapa del narcotráfico ratifica una realidad conocida en ciertos círculos y llamó a mantenerse atentos ante posibles implicaciones.

Recordó episodios ocurridos años atrás en regiones como Candelaria, donde el reporte de “luces extrañas” generó investigaciones, pero con el tiempo se supo que correspondían a avionetas bajando con droga, lo que evidenció que detrás de relatos que parecían ficción o anécdotas casi absurdas existían operaciones reales de trasiego.

El exdirigente perredista explicó que México funciona como un punto clave de paso para rutas que parten de países de Centro y Sudamérica como Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú y Venezuela, y manifestó que estos flujos no sólo involucran drogas, sino también el tráfico de personas migrantes provenientes de Haití, Venezuela y Centroamérica, una práctica que —dijo— se consolidó como industria desde la década de los ochenta.

Améndola Avilés consideró que esta dinámica es conocida por los órganos de inteligencia del Estado mexicano, pero con frecuencia se opta por poner oídos sordos o voltear hacia otro lado, ya sea por omisión o por complicidades políticas.