DÍA DE REYES MANTIENE VIVA LA ILUSIÓN EN LA NIÑEZ, CUYA SONRISA DEBE SER SIEMPRE UN SIGNO DE LA PRESENCIA DE DIOS ENTRE NOSOTROS: DIÓCESIS

En el marco de la celebración de la Epifanía del Señor, conocida popularmente como el Día de Reyes, la Diócesis de Campeche destacó el profundo significado espiritual y social de esta festividad al subrayar la importancia de mantener viva la ilusión en la niñez, lo que nos invita a mirar la vida con ojos de niño, cuya sonrisa debe ser siempre un signo vivo de la presencia de Dios entre nosotros.

Marco Antonio Martínez Jiménez, vocero de la Diócesis de Campeche, recordó que aunque litúrgicamente la fiesta se celebró el domingo pasado, este día sigue siendo una fecha cargada de simbolismo cristiano.

Explicó que los Reyes Magos representan a todos los pueblos que, guiados por la esperanza —la estrella—, se ponen en camino para encontrar a Dios con un corazón sincero.

En ese contexto, enfatizó que cuidar la alegría de los niños es sembrar fe y enseñarles que Dios es un padre bueno, que se deja encontrar y llena la vida de luz y de dones que van más allá de lo material.