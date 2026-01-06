COLECTIVAS NACIONALES RESPALDAN A LA ACTIVISTA CAMPECHANA AREMI GASCA FRENTE A AGRESIONES Y HOSTIGAMIENTO

Colectivas y organizaciones de la sociedad civil de distintos puntos del país expresaron de manera conjunta su respaldo a la activista y fundadora de la Ley Sabina en Campeche, Aremi Gasca, y condenaron las agresiones, violencias y prácticas de hostigamiento que, señalan, ha enfrentado de forma reiterada, sistemática y sostenida.

A través de un pronunciamiento público, las organizaciones denunciaron que la activista ha sido objeto de insultos misóginos, burlas, descalificaciones morales, así como violencia verbal y psicológica. También señalaron intimidaciones persistentes mediante mensajes y audios que recurren al escarnio, la humillación y la amenaza de exposición como mecanismos de presión.

De acuerdo con el documento, estas conductas se habrían ejercido bajo el nombre y la representación de una empresa, por lo que fueron identificadas como violencia digital y hostigamiento. Las colectivas subrayaron que las agresiones no pueden considerarse hechos aislados, sino parte de una estrategia de amedrentamiento orientada a vulnerar la dignidad, la integridad emocional, la reputación y la seguridad de la defensora.

Asimismo, consideraron especialmente grave que los ataques continúen pese a que la activista ha informado que enfrenta problemas de salud, situación que, afirman, ha sido ignorada. También denunciaron intentos de intimidación mediante amenazas de exhibir información personal, lo que calificaron como una forma de coacción grave y un riesgo directo a su seguridad.

Finalmente, las organizaciones afirmaron que estas violencias tienen responsables directos y reiteraron que la activista cuenta con el acompañamiento y respaldo de una red colectiva que observa, documenta y responde ante cualquier agresión.