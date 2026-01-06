AMLO REAPARECE PARA HABLAR DE SOBERANÍA MIENTRAS EVADE LA VIOLENCIA EN MÉXICO: MINUTO CRÍTICO

En un video difundido por el medio digital Minuto Crítico, se analiza la reciente reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador, quien salió de su retiro para pronunciarse sobre la soberanía de Venezuela y criticar al presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con el contenido del video, López Obrador calificó como una intervención y un atentado a la soberanía la actuación de Estados Unidos en Venezuela, postura que Minuto Crítico contrasta con la situación de México durante su sexenio, periodo en el que, señala, se normalizó la violencia y se perdió control territorial en distintas regiones del país.

El análisis destaca que el mensaje del exmandatario, acompañado de referencias históricas, surge en un contexto en el que Trump ha afirmado públicamente que en México no gobierna el Estado, sino las mafias, lo que, según el medio, expone una contradicción central en el discurso de López Obrador.

Minuto Crítico sostiene que la reaparición del expresidente no representa una defensa efectiva de la soberanía, sino la reiteración de una narrativa política dirigida a su base, mientras los problemas de seguridad, violencia y control territorial en México permanecen como parte del legado de su administración.