MADRE E HIJO BALEADOS EN CHAMPOTÓN ESTÁN AMENAZADOS DE MUERTE

Las dos personas que fueron baleadas en la colonia Las Brisas de Champotón están amenazadas de muerte, y presuntamente huyeron de un Municipio ubicado más al sur de donde los hirieron, de acuerdo con información extraoficial.

Trascendió también que por el momento no hay personas detenidas, y el caso lo investiga personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) por l£s¡ones calificadas más lo que resulte.

Por su parte, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó que uno de los heridos presenta una lesion en un brazo.

Las víctimas fueron identificadas como madre e hijo, la primera de 53 años de edad y el segundo de 28, y canalizadas a un sanatorio, aparentemente bajo vigilancia policiaca.

El ataque ocurrió la noche del domingo 17 de mayo, cerca de las 21:00 horas, en la calle 20 por 25 de la citada colonia.

La SPSC informó que se trató de un solo atacante, aunque versiones no oficiales indicaron que actuó en complicidad de un segundo sujeto que conducía una camioneta de color rojo, en la cual huyeron.