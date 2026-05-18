TODOS LOS MUNICIPIOS TENDRÁN “RECORTES” DE RECURSOS FEDERALES Y LO ANUNCIAMOS EN DICIEMBRE PASADO: JEZRAEL LARRACILLA

-AL GOBIERNO ESTATAL LE QUITARÁN $1,500 MILLONES EN LA LEY VIGENTE RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR CON IMPACTO ESTIMADO POR LA GOBERNADORA DE $5,000 MILLONES

El secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Jezrael Larracilla Pérez, confirmó que los 13 Municipios de la entidad enfrentarán reducciones en sus participaciones federales, derivadas de un ajuste técnico establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Disciplina Financiera.

Aunque no precisó el monto específico del “recorte” para cada Ayuntamiento, indicó que el Estado enfrenta una reducción presupuestal cercana a los 1 mil 500 millones de pesos en la ley vigente respecto al ejercicio anterior, con un impacto estimado por la gobernadora de hasta 5 mil millones, “considerando lo ejercido frente a lo aprobado”.

Luego de que tesoreros municipales manifestaran inquietud por un próximo recorte a sus ingresos, Larracilla Pérez precisó que estos ajustes son trimestrales y están previstos en la legislación. “Desde diciembre, en la comparecencia, anunciamos que habría ajustes negativos o a la baja, por lo cual no es atribuible a falta de información, y ocurre todos los años”, señaló.

El funcionario explicó que la disminución responde a variables macroeconómicas como el comportamiento del Producto Interno Bruto estatal vinculado a la producción petrolera, el precio del barril y a la conclusión de obras federales como el Tren Maya.

“El Gobierno del Estado sólo es un puente administrador del dinero federal. Los responsables de la hacienda municipal son cada Ayuntamiento”, subrayó, al insistir en que las reglas de distribución son fórmulas establecidas por la Secretaría de Hacienda federal a través de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas (UCEF).