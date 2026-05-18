TAMBIÉN ROBAN EN POLLERÍA DE ESCÁRCEGA; SE AGRAVA LA INSEGURIDAD SIN QUE LA POLICÍA ACTÚE

-Enojo y preocupación de comerciantes ubicados en la avenida Héctor Pérez Martínez

Escárcega.- En medio de la ola de robos de motocicletas, durante la madrugada de hoy lunes un amigo de lo ajeno “visitó” la pollería “El Pollo Crují Estilo Sureño”, ubicada sobre la avenida Héctor Pérez Martínez, en la cabecera escarceguense.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad, un sujeto sin camisa y con un trapo cubriéndole la cabeza ingresó al establecimiento y comenzó a revisar el lugar para llevarse lo que encontró a su paso.

En el video se observa cómo utiliza un cuchillo para intentar abrir la caja registradora, pero al no lograrlo decide arrancarla y llevársela completa.

Los hechos han generado indignación entre comerciantes de la zona, quienes señalan la creciente inseguridad que se vive incluso en avenidas principales de la ciudad.