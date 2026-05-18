POBLADORES DE DIVISIÓN DEL NORTE ENCARAN A SU AUTORIDAD PARA EXIGIR AGUA POTABLE

Vecinos de los barrios Calabazal, Chihuindo y Tabasco encararon a la presidenta de la Junta Municipal de División del Norte, Gloria Pelayo Morán, para exigirle pronta solución al problema de la falta de agua potable que sigue afectando a numerosas familias de la comunidad.

Los habitantes señalaron que la autoridad local no ofreció una respuesta clara sobre la obra inconclusa que debía quedar lista desde noviembre pasado.

La funcionaria trató de deslindarse responsabilizando a administraciones anteriores, situación que molestó más a los afectados, quienes recordaron que durante campaña se comprometió a resolver el problema en febrero.

Cansados de esperar una solución, los pobladores acordaron trasladarse hasta la cabecera municipal para solicitar la intervención del alcalde Juan Carlos Hernández Rath. Aseguraron que la situación ya es insostenible, principalmente para adultos mayores, personas enfermas y niños, por lo que insistieron en que su única exigencia es contar con el servicio de agua potable.