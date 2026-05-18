VECINOS APAGAN INCENDIO ANTE DEMORA DE BOMBEROS EN AVENIDA EDZNÁ

Un fuerte incendio se registró en la avenida Edzná con Xpujil, detrás de la bodega de Kala, lo que generó momentos de tensión entre vecinos del sector, quienes denunciaron la tardía respuesta de los cuerpos de emergencia y tuvieron que intervenir con cubetas de agua para evitar que el fuego se extendiera.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, las llamas comenzaron en un predio ubicado detrás de varias viviendas y rápidamente alcanzaron gran altura. La usuaria Luupiitaa Soliis alertó sobre el siniestro y señaló que el fuego estuvo a punto de propagarse hacia otras casas cercanas.

Por su parte, Alberto Estrella denunció que, pese a las llamadas realizadas al 911 y a Bomberos, no obtenían respuesta inmediata, por lo que ciudadanos comenzaron a organizarse para intentar controlar las llamas mientras llegaban las autoridades.

Afirmaron que las llamas alcanzaron cerca de 10 metros de altura y posteriormente se extendieron hacia el otro lado de la calle, lo que incrementó el temor entre las familias de la zona. Incluso después de la llegada de Protección Civil, habitantes señalaron que el predio volvió a encenderse mientras esperaban el arribo de los Bomberos.