lunes, mayo 18, 2026
Lo último:
Locales

LA COMUNA DE CAMPECHE LIMPIA REJILLAS Y ALCANTARILLAS PREVIO AL INICIO DE LAS LLUVIAS

Para hacer frente al próximo inicio de la temporada de lluvias, la Alcaldía de Campeche inicio con los trabajos preventivos de limpieza de alcantarillas.

Por esa razón, brigadas municipales realizan tareas de limpieza de rejillas y alcantarillas en avenidas vulnerables a inundaciones como las ubicadas en Pedro Moreno, Lázaro Cárdenas y Fraccionamiento Flor de Limón.

El Ayuntamiento precisó que los trabajos preventivos serán aplicados en toda la ciudad, lo que incluirá canales pluviales, cárcamos, bocas de tormenta y limpieza de la red de desagüe de la ciudad.

Invitó a la población a no tirar basura en la calle para evitar que termine en los desagües y cause inundaciones en la primera lluvia, que se espera caiga en los primeros días del próximo mes de junio.

También te puede gustar

HALLAZGO DE BALA CON MENSAJE DE AMENAZA A MAESTRO OBLIGA A SUSPENDER CLASES EN CETMAR 02

DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA Y DESEMPLEO “GOLPEAN” LA VENTA DE DULCES DE LOCATARIOS DEL “SÁINZ”, LAMENTAN

LUCHARÉ POR LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL: JOSE “A”; NO RESPONDE A LA PREGUNTA DE SI ES UN TEMA POLÍTICO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *