MINISTRA SE DISTRAE EN PLENA SESIÓN DE LA SCJN

La ministra Loretta Ortiz protagonizó un momento incómodo durante una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), luego de no percatarse de que había llegado su turno para fijar postura en uno de los asuntos discutidos por el pleno.

En el video se puede escuchar cuando le hablan para dar su postura y ella se distrae acomodando unos papeles, incluso su la magistrada de a lado le hace señas de que es su turno, a lo que después ella dice “a favor”, visiblemente apenada del momento.