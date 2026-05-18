“NO VAMOS A SER PARTE DEL NEPOTISMO”: ARIADNA MONTIEL REYES FIJA POSTURA EN MORENA
Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, aseguró que dentro del movimiento no se permitirá que familiares hereden cargos políticos, al afirmar que el partido busca alejarse de prácticas de nepotismo que, dijo, marcaron durante años al PRI.
Señaló que quienes aspiren a ser coordinadores de la Defensa de la Transformación o candidatos deberán respetar las reglas internas del movimiento, dejando claro que no se aceptará la transmisión de poder entre familiares. La dirigente morenista adelantó que dialogará con Saúl Monreal para buscar acuerdos y mantener la unidad en Zacatecas, además de trabajar en otros estados donde existan diferencias internas dentro del partido.
Asimismo, sostuvo que Morena debe mantenerse unido ante el contexto político nacional y reiteró que el movimiento no permitirá prácticas que contradigan sus principios, especialmente aquellas relacionadas con el nepotismo y el control familiar de cargos públicos.