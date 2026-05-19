 SALUD EMITEN AVISO PREVENTIVO POR ÉBOLA ANTE BROTES ACTIVOS EN ÁFRICA

La Secretaría de Salud federal emitió un Aviso Preventivo de Viaje por la Enfermedad por Virus del Ébola (EVE), dirigido a personas que tengan previsto viajar a la República Democrática del Congo y Uganda, debido a la vigilancia epidemiológica internacional derivada de brotes activos detectados en esas regiones.

De acuerdo con el documento oficial, el riesgo se mantiene en nivel bajo; sin embargo, autoridades sanitarias advirtieron sobre la necesidad de reforzar medidas preventivas, especialmente ante la movilidad internacional y los eventos masivos que podrían favorecer la propagación de enfermedades emergentes.

El aviso señala que la variante Ébola Bundibugyo se transmite mediante contacto directo con sangre, secreciones u objetos contaminados con fluidos corporales de personas infectadas. Además, se informó que el periodo de incubación puede variar entre dos y 21 días y que actualmente no existe tratamiento específico ni vacuna disponible.

Las autoridades recomendaron evitar viajes no esenciales a zonas con transmisión activa y, en caso de ser indispensable trasladarse, mantener medidas de higiene, evitar contacto con personas enfermas y reportar cualquier síntoma al regresar al país. Entre los signos de alerta destacan fiebre, debilidad intensa, vómito, diarrea, dolor abdominal o sangrado inexplicable.