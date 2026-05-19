TIENE ENVASADORA, PERO LE FALTAN VACAS Y RASTROS

Autoridades agropecuarias reconocieron que Campeche cuenta con un hato de aproximadamente 600 mil cabezas de ganado; sin embargo, la mayoría de los becerros y animales salen del estado en pie, sin procesar localmente por falta de infraestructura.

Indicaron que actualmente Campeche prácticamente no produce carne en cortes, debido a que no existe un rastro con las condiciones sanitarias necesarias, por lo que ya se realizan negociaciones con empresas privadas para instalar uno en la capital del estado. También señalaron que trabajan en estrategias para evitar la salida de vacas productoras y fortalecer el hato ganadero para aumentar la producción de carne y leche.

En medio del impulso al llamado Plan Campeche y la inauguración de la nueva envasadora de leche impulsada por la administración de Layda Sansores San Román, la propia Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Roxana Lizbeth Rivera Peña admitió que todavía faltan vacas, toros, becerros y suficiente pastura para alcanzar la producción que requiere el estado.