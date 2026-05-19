EN RIESGO TONELADAS DE ALIMENTO PARA ACTIVIDAD ACUÍCOLA POR ATRASO EN INSTALACIÓN DE TINAS, ADVIERTE ADOLFO HERNÁNDEZ

Ciudad del Carmen.- Al denunciar que los proyectos acuícolas en la Península de Atasta siguen inconclusos y con atraso de casi 3 años, en detrimento de decenas de productores, el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas, Adolfo Hernández Maldonado, advirtió que hay desesperación porque el alimento que les entregaron caduca en junio y aún no tienen listas las tinas, por lo cual hay el riesgo de perderlo, como ya le ocurrió con 10 toneladas, y significaría una fuerte pérdida económica para las cooperativas que esperaban reactivar la actividad.