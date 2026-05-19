NIEGA EDUARDO ZUBIETA MONOPOLIO DE MOVIBÚS Y ASEGURA QUE LA EMPRESA “MORELOS” OPERA EN LA ILEGALIDAD

San Francisco de Campeche.- El director de la Agencia Reguladora del Transporte de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, aseguró que no hay monopolio por parte de Movibús, sino que esta empresa agrupa a la mayoría de los concesionarios del Estado, y en contraste, señaló que la cooperativa José María Morelos opera con unidades que no cumplen la ley, al tener más de 10 años de antigüedad.

Zubieta Marco explicó que la “José María y Morelos” decidió no unirse a Movibús por sus propios intereses, y que pese a haber presentado un proyecto para renovar su flota, el documento carece de profesionalismo, pues no incluye objetivos claros, una misión ni un proyecto financiero sólido.

“De que hay una ilegalidad, hay que decirlo con todas sus letras: existe”, recalcó, aunque reconoció que aún no se ha aplicado la ley para retirar las unidades de circulación, en parte porque ciudadanos siguen usando ese servicio.

Zubieta Marco indicó que la cooperativa solicitó un año para presentar un proyecto viable, pero la dependencia ofreció un plazo de 4 meses, aunque el tema lo ha platicado con la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, sin que se haya definido una fecha para una resolución definitiva.

Finalmente, el titular de la Artec negó que se les haya cerrado la puerta a los concesionarios de la cooperativa, y dejó abierta la posibilidad de que se sumen a Movibús, aunque subrayó que esa decisión corresponde únicamente a las empresas involucradas.