ESTALLAN CIUDADANOS CONTRA EL ALCALDE HIRAM AL DENUNCIAR FARSA Y OPACIDAD EN EL COPLADEMUN

Habitantes de Hopelchén estallaron contra el alcalde Hiram Aranda Calderón, tras señalar que la pasada sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) fue una simulación, una farsa, para aparentar legalidad y mantener el control absoluto sobre los recursos públicos del Municipio, sin transparentar el manejo.

Denunciaron que al evento sólo asistieron empleados y personas allegadas al Ayuntamiento de Hopelchén, con lo cual marginaron a sectores importantes de la sociedad como agricultores, artesanos, apicultores, empresarios, jóvenes, estudiantes, profesionistas y representantes comunitarios.

Mediante un cartel con frases y fotografías, acusaron obras y acciones sin consulta real, compromisos incumplidos, información poco clara y falta de transparencia, por lo tanto, el Coplademun no escuchó las necesidades del pueblo ni transparentó el dinero público.

Además, denunciaron presunta opacidad en el manejo de recursos federales y estatales, por lo que ahora la ciudadanía no sabe cómo y en qué será ejercido el presupuesto municipal.

Molestos, los habitantes advirtieron que en el Municipio predomina un ambiente de descontento social ante una Administración marcada por la soberbia, el cierre al diálogo y la presunta falta de transparencia.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Hopelchén no ha respondido oficialmente a los señalamientos realizados por ciudadanos.

Con información de Hopelchén Informa.