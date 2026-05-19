MORENA NO ACEPTARÁ CANDIDATOS CON MALA REPUTACIÓN NI CORRUPCIÓN: ARIADNA MONTIEL; ¿ADVERTENCIA PARA LAYDA?

En medio de señalamientos contra el Gobierno de Layda Sansores por adelantarse y favorecer al alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, de quien actores políticos han denunciado está en campaña anticipada sin aclarar con qué recursos, en el camino hacia la nominación del candidato morenista a gobernador, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, lanzó una advertencia: “Morena no aceptará perfiles con mala reputación”.

Aseguró que el partido oficial no va a aceptar que en los gobiernos haya corrupción, y tampoco candidatos con mala reputación, y que sus aliados aceptaron que así sea “para blindarnos con abanderados honestos y trayectoria positiva para la gente”.