ACUAFÉRICO DE CAMPECHE ES PARTE DE 17 PROYECTOS DE LA CONAGUA Y DEBE SER PUESTO EN MARCHA LA PRÓXIMA SEMANA, ANUNCIAN

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, anunció 17 proyectos estratégicos para garantizar el abasto de agua potable, mejorar el saneamiento, prevenir inundaciones y asegurar la disponibilidad del recurso en el largo plazo, y uno de ellos es el acuaférico de Campeche, que debe ser puesto en marcha la próxima semana.



El funcionario federal explicó que se trata de obras diseñadas para resolver los problemas actuales y anticipar las necesidades de los próximos 20 a 40 años.



Hay 8 proyectos en marcha, en tanto la próxima semana iniciarían 3 más, uno el de Campeche; y 6 más están en preparación, concretamente en etapa de licitación y socialización.

Los otros Estados beneficiados son Tamaulipas, Colima, Edomex, Tabasco, CdMx, Guanajuato, Baja California Sur, Durango, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz y Sonora.