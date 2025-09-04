ENREDES: SE FUE NOROÑA DE LA PRESIDENCIA DEL SENADO COMO LLEGÓ: CON UN ESCÁNDALO, PERO LA CULPA FUE DE QUIEN LO PUSO AHÍ: MINUTO CRÍTICO

Mediante un video en sus redes sociales, el medio denominado Minuto Crítico criticó al legislador Gerardo Fernández Noroña por los escándalos, insultos, desplantes, amenazas y ahora lujos que ha protagonizado, antes y en su paso por la presidencia del Senado, aunque lo más grave no es él, sino quien, sabiendo su historial, lo puso ahí.

La conductora expresó: “Se va tal como llegó, rodeado de escándalo barato”, subrayó la conductora, y recordó que en aquel entonces el expetista hizo un llamado a no pagar impuestos, y para probar su punto fue a un supermercado y pagó unos centavos menos, pues según él demostraba que sí se podía dejar de pagar gravamen.

Entre otros escándalos, agregó que se quitó agresivamente el saco frente a Porfirio Muñoz Ledo y le gritó que no iba a tolerar sus insolencias, e hizo que un ciudadano que lo increpó le pidiera perdón mientras a él le servían café, además de llamar ruin a la prensa que lo expuso, llenar de insultos a Lilly Téllez, a Margarita Zavala y a otras mujeres, y revelar la dirección de la periodista Azucena Uresti, pese a que ella ha sido amenazada por el líder de La Maña de Jalisco.

También, mostraba su vida austera en una vecindad, pero de la noche a la mañana viaja en primera clase, reniega de la pobreza y terminó presidiendo el Senado rodeado de lujos, camionetas, trajes, desplantes, arrogancia, vulgaridad, resentimiento, insultos y boicot a temas que no le convenían. Cada abuso que cometió lo disfrazó de ataque en su contra, y su presidencia cerró como empezó: con un escándalo que le debemos a quien, sabiendo todo eso, lo puso ahí, finalizó Minuto Crítico.