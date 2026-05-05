¡IMPARABLE LA OLA DE ROBOS EN EL CAMPECHE SEGURO DE LAYDA!; NEGOCIO EN LA AVENIDA MIGUEL ALEMÁN ES “VISITADO” POR AMIGOS DE LO AJENO

Circula en Redes: El sector comercial de Campeche enfrenta ya un nuevo enemigo mientras el discurso oficial insiste y presume que hay seguridad, pues en los últimos días se ha vuelto común el robo en negocios, incluso algunos captados por cámaras de videovigilancia, como el acontecido en uno ubicado sobre la avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales.

En esta ocasión, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana atendieron el reporte, para verificar los daños en una de las ventanas del inmueble detectadas por el personal al iniciar labores.

De acuerdo con el informe oficial, una empleada relató que al ingresar al inmueble notó que la ventana trasera había sido forzada y que faltaba una herramienta de trabajo, y al revisar las cámaras observó que un masculino entró durante la madrugada para sustraer el objeto y huir.

La parte afectada informó que acudiría por sus propios medios a la Fiscalía General del Estado a interponer denuncia, en tanto los policías señalaron que es importante formalizar este tipo de reportes, para “dar seguimiento legal y fortalecer la seguridad en la ciudad”.

Mientras tanto, este caso se suma a la lista de comercios cuyos propietarios o encargados han denunciado ser víctimas de ladrones, lo que demuestra que tanto la inseguridad como la crisis económica ponen en jaque la estabilidad empresarial, y contradice la afirmación de las autoridades de que “vamos bien” en materia de seguridad y economía.

Video de La Neta.