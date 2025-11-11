POLÍTICOS MAFIOSOS DE CUELLO BLANCO IMPULSAN A MARCELA PARA UNA DIPUTACION FEDERAL LUIS MEDINA

En una publicación divulgada a través de sus redes sociales, el activista y creador digital Luis Alfonso Líder Medina Peralta denunció que algunos políticos mafiosos de cuello blanco impulsan a la jefa estatal policiaca Marcela Muñoz para una diputación federal, y criticó que la mal llamada cuarta transformación ejerza lo que tanto criticó: corrupción, traición, persecución, uso de instituciones a conveniencia para callar opositores y hostigamiento para encarcelar a periodista.

Escribió que es un acto cínico de algunos políticos mafiosos de cuello blanco que quieren impulsar la desgastada imagen de Marcela Muñoz para una diputación federal, y cuestionó hasta dónde llega la hipocresía en el estado de Campeche. Señaló que lo que antes gritaban ahora lo ejercen: corrupción, traición, persecución, uso de instituciones para callar opositores y hostigamiento para encarcelar periodistas.

Agregó que más allá de una aspiración política está la presunta complicidad en la ola de inseguridad que afecta al estado. Finalizó con la frase: fuera el crimen organizado del estado de Campeche.