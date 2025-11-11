PAROS Y MARCHA SON POR SED DE JUSTICIA PARA CARLOS MANZO: MADAY CANTÚ; “NO HAY MAYOR FUERZA QUE LA DE UN PUEBLO QUE YA DECIDIÓ NO CALLAR”

Por medio de un video difundido en sus redes sociales, la influencer y directora general del Instituto de la Juventud Regia de Monterrey, Maday Cantú, advirtió a la presidenta Claudia Sheinbaum que los jóvenes tienen mucho miedo, pero no se rajarán. Afirmó que los paros en universidades y las marchas responden a una sed de justicia, y sentenció que “México ya abrió los ojos, y no hay mayor fuerza que la de un pueblo que ya decidió no quedarse callado”.

Sostuvo que cada vez que se escuche la canción utilizada en la grabación, se recordará cómo, dijo, el Gobierno rompe los sueños de miles de mexicanos, y también al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, “un hombre que se atrevió a enfrentar al crimen, que pidió apoyo federal y que al final lo dejaron solo”.

“Presidenta, los jóvenes tenemos un chingo de miedo, pero no nos vamos a rajar. Hoy se están haciendo paros en las universidades, marchas, y todo por sed de justicia”, señaló. Recordó que Manzo decía que “el pueblo de México se queda como tigre enfurecido”, porque ya no hay tristeza, sino rabia.

Finalmente expresó: “Porque te lo recuerdo, Presidenta: a los estudiantes, a las madres solteras y a los enfermos se les dan abrazos; a los corruptos y malandros sólo se les deben dar chingazos. México ya abrió los ojos, y no hay mayor fuerza que la de un pueblo que ya decidió no quedarse callado”.