NO AL CAPRICHO DE LAS AUTORIDADES DE REALIZAR TRANSBORDOS EN EL KO’OX, EXIGEN

San Francisco de Campeche.- Elena de la Luz Alvarado Castañeda, vecina de Samulá, exigió a las autoridades retornar a las rutas originales del servicio de transporte público, pues con las nuevas el tiempo de espera es excesivo y no se llega oportunamente al destino, y resaltó que la ciudadana tiene derecho a velar por su interés y no por los caprichos de las autoridades.

Antes -explicó-, nos bajábamos en la 12 y caminábamos 3 ó 4 cuadras para llegar a casa, pero no era tanta la vuelta ni había transbordo, tampoco filas de espera.

