FUERTE ACCIDENTE DE AUTO DEJA A UNA PERSONA LESIONADA EN LA ESCÁRCEGA-CHAMPOTÓN

Escárcega.- Sobre la carretera federal Escárcega-Champotón, a la altura del kilómetro ocho, un fuerte accidente dejó como saldo a una persona lesionada.

Aunque aún no se tienen datos precisos sobre las causas, la unidad terminó con daños severos en la parte frontal, costado derecho y cajuela.

La persona lesionada fue auxiliada por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia y trasladada para su valoración correspondiente.

