CAEN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTAS CALLES DE CARMEN

Ciudad del Carmen.- Los fuertes vientos generados por el frente frío 13 ocasionaron la caída de varios postes de alumbrado público, en calles de distintos puntos de la ciudad.


Uno cayó sobre la avenida 10 de Julio, esquina con calle 42, y otro en la Camarón por 70 de la colonia Justo Sierra.


Además, ciudadanos reportaron que un poste de la Comisión Federal de Electricidad presenta severos daños en su estructura y prácticamente está d3strozándose, lo que podría representar un riesgo para automovilistas y transeúntes.

