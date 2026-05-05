martes, mayo 5, 2026
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CRITICA SHEINBAUM QUE UN MEXICANO VAYA A WASHINGTON A DENUNCIAR AL GOBIERNO DE MÉXICO, PERO “OLVIDA” QUE AMLO LO HIZO

-“LO BUENO ES QUE SIEMPRE HAY UN TWEET QUE LOS HACE QUEDAR EN RIDÍCULO”

Por: DDG Noticias.

En sus redes sociales, el medio independiente denominado DDG Noticias mostró un video donde la presidenta Claudia Sheinbaum cuestiona qué mexicana o mexicano va a otro país, a Washington en particular, a denunciar al Gobierno de México, pero omitió que Andrés Manuel López Obrador presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la capital de Estados Unidos, “en protesta por la persecución”.

Además, en las imágenes también aparece una publicación de AMLO en sus redes sociales, donde da a conocer que en Nueva York entregó una carta al comisionado de la ONU.

DDG Noticias remata: “Lo bueno es que siempre hay un tweet que los hace quedar en ridículo”.

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