SE SUMA MONREAL A LA DEFENSA DE ROCHA: ES GROTESCO DECIR “DETÉNGALO AHORITA Y DESPUÉS AVERIGUAMOS”

-Extrañas declaraciones de alguien que avaló extender la prisión preventiva oficiosa y bloquear cuentas bancarias sin orden judicial: Juan Ortiz

En entrevista para el programa Me lo dijo Adela, de la periodista Adela Micha, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, salió a defender a Rubén Rocha Moya al afirmar que en cualquier procedimiento se requieren pruebas, o qué grotesco decir “deténganlo ahorita y después averiguamos”.

Además, dijo que en México se tienen que respetar dos principios constitucionales: el debido proceso y la presunción de inocencia.

Sobre eso, el analista político Juan Ortiz escribió en sus redes sociales: “Extrañas declaraciones de alguien que avaló extender la prisión preventiva oficiosa y bloquear cuentas bancarias sin orden judicial”.