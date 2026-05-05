EL GOBERNADOR AMÉRICO VILLARREAL Y OTRAS FIGURAS DE MORENA ESTÁN METIDOS “HASTA EL TRONCO” EN EL HUACHICOL: DIPUTADO FEDERAL DEL VERDE

Por: Carlos Loret.

A través de un videorreporte divulgado en sus redes sociales, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que el diputado federal del Verde y exalcalde morenista de Matamoros, Tamaulipas, Mario López, señaló directamente al secretario de Educación, Mario Delgado; al gobernador tamaulipeco Américo Villarreal, y a otros morenistas como la senadora Olga Sosa de estar metidos “hasta el tronco” en el huachicol.

Al recalcar que no los acusa alguien de la oposición, sino un aliado, recordó que en septiembre del año pasado, Mario López sufrió al intentar ingresar a Estados Unidos porque le retiraron la Visa, pues fue retenido más de 12 horas en el Puente Internacional Matamoros- Brownsville.

Sobre el particular, el analista político Arturo Villegas escribió: “Aquí es la propia 4T exhibiendo todo el cochinero. Coincide con lo que documentó Julio Scherer en su libro, Mario Delgado y Villarreal fueron piezas clave en el financiamiento de campañas mediante Sergio Carmona, conocido como ‘El Rey del Huachicol’. El crimen camina de la mano con Morena”.